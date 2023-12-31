"Арсенал" без Зинченко потерпел сенсационное поражение в 20-м туре АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде уступил "Фулхэму" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

"Канониры" вышли вперед на старте игры – на 5-й минуте Букайо Сака добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "дачников" Бернд Лено парировал удар Габриэла Мартинелли.

Еще до перерыва "Фулхэм" сумел отыграться – на 29-й минуте отличился Рауль Хименес.

Более того, во втором тайме хозяева поля повели в счете – на 60-й минуте точный удар нанес Бобби Де Кордова-Рид. Избежать поражения "пушкарям" не удалось.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Фулхэм" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка Арсенал (40 очков) остался на четвертом месте в АПЛ. "Фулхэм" (24 балла) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре "канониры" 20 января примут "Кристал Пэлас", а "дачники" 13 января на выезде сыграют против "Челси" украинца Михаила Мудрика.

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