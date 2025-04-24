"Арсенал" без Зинченко потерял очки, но отсрочил чемпионство "Ливерпуля" (видео)

"Арсенал" – "Кристалл Пэлас" / © Associated Press

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"Арсенал" на своем поле не сумел обыграть "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился вничью 2:2 .

Уже на третьей минуте встречи "канониров" вывел вперед Якуб Кивер. На 27-й минуте "орлы" восстановили паритет в игре усилиями Эберечи Эзе.

Перед перерывом Леандро Троссар снова вывел "пушкарей" вперед, забив на 42-й минуте.

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Однако удержать победу подопечные Микеля Артеты не сумели. На 83-й минуте Жан-Филипп Матета стал автором точного удара, который спас "орлов" от поражения.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке для запасных. В этом сезоне 28-летний украинец сыграл 20 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Обзор матча "Арсенал" – "Кристал Пэлас"

После этого матча "Арсенал" (67 очков) остался на втором месте в АПЛ. За четыре тура до финиша "канониры" отстают от лидера чемпионата "Ливерпуля", который имеет матч в запасе, на 12 баллов. Мерсисайдцам достаточно набрать лишь один пункт, чтобы завоевать титул.

"Кристал Пэлас" (45 очков) занимает 12-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Англии.

Следующий матч "Арсенал" проведет 29 апреля дома против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. "Кристал Пэлас" 26 апреля сыграет с "Астон Виллой" в 1/2 финала Кубка Англии.