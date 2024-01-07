"Арсенал" без Зинченко проиграл "Ливерпулю" и вылетел из Кубка Англии (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко потерпел поражение от "Ливерпуля" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Напряженный поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:2 .

В первом тайме "канониры" доминировали над "мерсисайдцами", однако ни одной из команд забить так и не удалось. На 11-й минуте отличный шанс имел капитан лондонского клуба Мартин Эдегор, но ударом из пределов штрафной попал в перекладину.

"Ливерпуль" создал свой лучший момент перед перерывом, когда Трент Александер-Арнольд с правого фланга штрафной также угодил в верхний каркас ворот.

Во втором тайме команда Юргена Клоппа выровняла игру и сумела склонить чашу весов на свою сторону. Сначала на 78-й минуте Диогу Жота после навеса с углового головой пробил в перекладину.

А на 80-й минуте "Ливерпуль" открыл счет в матче – польский защитник "пушкарей" Якуб Кивер после подачи со штрафного с левого фланга головой срезал мяч в свои ворота.

В компенсированное время подопечные Клоппа окончательно сняли вопрос о победе встречи – на 90+5-й минуте Луис Диас в быстрой контратаке послал мяч в ближнюю "девятку" после паса Диогу Жоты.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на кубковый поединок с "Ливерпулем" из-за травмы.

Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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