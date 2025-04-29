"Арсенал" без Зинченко проиграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (видео)

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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Английский "Арсенал" проиграл французскому ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Парижане открыли счет уже на 4-й минуте встречи – Хвича Кварацхелия с левого фланга штрафной площадки отдал передачу в центр на Усмана Дембеле, а тот ударом с отскоком от газона рикошетом от дальней штанги отправил мяч в ворота "канониров".

Перед перерывом команда Микеля Артеты создала отличный момент, но после удара Габриэля Мартинелли в дальний угол парижан спас Джанлуиджи Доннарумма.

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На старте второго тайма "Арсенал" снова был близок к тому, чтобы сравнять счет. На 47-й минуте матча Микель Мерино ударом головой замкнул подачу Деклана Райса со штрафного, но после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда.

На 55-й минуте "пушкари" в очередной раз угрожали воротам подопечных Луиса Энрике, однако Доннарумма и на этот раз совершил роскошный сейв, потянув удар Леандро Троссара в дальний угол.

В конце поединка "Арсенал" стал играть более рискованно, что привело к опасным моментам у ворот лондонского клуба. На 84-й минуте вышедший на замену Брэдли Баркола совсем немного не попал в дальний угол.

А еще через минуту Гонсалу Рамуш, который также вышел на замену во втором тайме, из пределов штрафной с носка мощно пробил в перекладину.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между ПСЖ и "Арсеналом" состоится в среду, 7 мая, в Париже.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сойдутся каталонская "Барселона" и миланский "Интер".

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.