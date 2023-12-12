"Арсенал" без Зинченко расписал ничью с ПСВ в заключительном туре Лиги чемпионов (видео)

Оба клуба еще раньше оформили выход в плей-офф.

"Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграл вничью с нидерландским ПСВ в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Эйндховене завершился со счетом 1:1 .

Для обоих клубов эта игра уже не имела никакого турнирного значения. "Арсенал" досрочно вышел в плей-офф с первого места, а ПСВ забронировал себе путевку в 1/8 финала со второй позиции.

В очном поединке последнего тура "канониры" забили первыми – на 42-й минуте отличился Эдди Нкетиа.

Во втором тайме нидерландский коллектив сумел отыграться – на 50-й минуте счет сравнял Йорбе Вертессен. Больше голов команды не забивали.

На 82-й минуте Якуб Кивер мог вырвать для команды Микеля Артеты победу, но гол польского защитника был отменен из-за офсайда.

Зинченко попал в заявку на эту игру, но со скамейки запасных на поле так и не вышел.

Обзор матча ПСВ – "Арсенал"

Таким образом, Арсенал (13 очков) стал победителем группы B. ПСВ (9 баллов) финишировал на второй строчке.

В параллельном матче этого квартета французский "Ланс" (8 очков) на собственном поле обыграл испанскую "Севилью" (2 пункта) со счетом 2:1 и завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы. А вот андалусийцы вылетели из еврокубков.

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