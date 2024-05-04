"Арсенал" без Зинченко разбил "Борнмут" с Забарным и оторвался от "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Канониры" на четыре балла опережают "горожан", которые имеют две игры в запасе.

"Арсенал" Александра Зинченко разгромил "Борнмут" Ильи Забарного в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок между командами украинцев закончился со счетом 3:0 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед под занавес первого тайма – на 45-й минуте пенальти реализовал Букайо Сака после того, как голкипер "вишен" Марк Траверс сбил Кая Хаверца в собственной штрафной.

Во второй половине встречи "пушкари" увеличили свое преимущество в счете. На 70-й минуте Леандро Троссард на левом фланге штрафной получил передачу от Деклана Райса и отправил мяч в дальний угол.

На 73-й минуте встречи гости могли сократить отставание, но гол Антуана Семенио после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за нарушения правил.

На 86-й минуте уже "канониры" были близки к взятию ворот, но красивый гол Габриэла в дальнюю "девятку" не был засчитан из-за офсайда.

И все же, "Арсенал" забил третий мяч. В компенсированное время, на 90+7-й минуте, Райс отличился после передачи Габриэла Жезуса.

Отметим, что Забарный провел весь поединок в составе "Борнмута", а Зинченко со скамейки запасных "Арсенала" на поле так и не вышел.

Обзор матча "Арсенал" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Арсенал" (83 очка) укрепил свое лидерство в АПЛ. Команда Артеты на четыре балла оторвалась от "Манчестер Сити", который имеет два матча в запасе. "Борнмут" (48 пунктов) занимает десятую позицию.

В следующем туре АПЛ "канониры" 12 мая на выезде сыграют против "Манчестер Юнайтед". Днем ранее подопечные Андони Ираолы примут "Брентфорд" еще одного украинца Егора Ярмолюка.

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