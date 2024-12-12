"Арсенал" без Зинченко разбил "Монако" в ЛЧ, "Бенфика" с Трубиным взяла очко против "Болоньи" (видео)

Завершились еще два матча 6-го тура самого престижного еврокубка с участием команд украинцев.

В поединках шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко на своем поле разгромил "Монако" ( 3:0 ), а "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина дома сыграла вничью с "Болоньей" ( 0:0 ).

В лондонском матче дубль оформил Букайо Сака, отличившись голами на 34-й и 78-й минутах. Еще один мяч в ворота французского клуба на 88-й минуте забил Кай Хаверц.

Зинченко не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Благодаря этой победе "Арсенал" (13 очков) поднялся на третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Монако" с 10 баллами опустился на 16-ю позицию.

В следующем туре ЛЧ подопечные Микеля Артеты 22 января примут загребское "Динамо", а "монегаски" днем ранее дома сыграют с "Астон Виллой".

Обзор матча "Арсенал" – "Монако"

Во встрече в Лиссабоне между "Бенфикой" и "Болоньей" ни одного мяча забито не было. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле весь матч, за который итальянская команда нанесла лишь один удар в створ его ворот.

После шести туров "Бенфика" (10 очков) находится на 15-м месте в таблице ЛЧ. "Болонья" с 2 пунктами располагается на 33-й строчке и потеряла любые шансы на выход в плей-офф.

Обзор матча "Бенфика" – "Болонья"

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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