"Арсенал" без Зинченко разбил "Ньюкасл" и продолжил погоню за лидерами АПЛ (видео)

"Канониры" вплотную подобрались к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле разгромил "Ньюкасл" в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:1 .

В первом тайме подопечные Микеля Артеты забили дважды. На 18-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Ньюкасла" Свен Ботман, а через шесть минут преимущество "канониров" удвоил Кай Хаверц.

После перерыва лондонский клуб довел дело до разгрома. На 65-й минуте голом отличился Букайо Сака, а через четыре минуты точный удар нанес Якуб Кивер.

"Сороки" сумели ответить лишь голом престижа, автором которого на 84-й минуте стал Джо Уиллок.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "пушкарей" на матч против "Ньюкасла" из-за того, что продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Арсенал" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

"Арсенал" (58 очков) занимает третье место в АПЛ и вплотную приблизился в турнирной таблице к лидерам – "Ливерпулю" (60 баллов) и "Манчестер Сити" (59 пунктов). "Ньюкасл" (37 очков) идет на восьмой позиции.

В следующем туре "Арсенал" 4 марта на выезде встретится с "Шеффилд Юнайтед", а "Ньюкасл" 2 марта примет "Вулверхэмптон".

Читайте также:

"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" с Забарным и вплотную приблизился к "Ливерпулю" в АПЛ (видео)

АПЛ: "Эвертон" с Миколенко упустил победу над "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение

Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка английской лиги