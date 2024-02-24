"Арсенал" без Зинченко разбил "Ньюкасл" и продолжил погоню за лидерами АПЛ (видео)

"Канониры" вплотную подобрались к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке.
"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле разгромил "Ньюкасл" в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:1.
В первом тайме подопечные Микеля Артеты забили дважды. На 18-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Ньюкасла" Свен Ботман, а через шесть минут преимущество "канониров" удвоил Кай Хаверц.
После перерыва лондонский клуб довел дело до разгрома. На 65-й минуте голом отличился Букайо Сака, а через четыре минуты точный удар нанес Якуб Кивер.
"Сороки" сумели ответить лишь голом престижа, автором которого на 84-й минуте стал Джо Уиллок.
Отметим, что Зинченко не попал в заявку "пушкарей" на матч против "Ньюкасла" из-за того, что продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
Обзор матча "Арсенал" – "Ньюкасл"
Будет добавлен в скором времени.
"Арсенал" (58 очков) занимает третье место в АПЛ и вплотную приблизился в турнирной таблице к лидерам – "Ливерпулю" (60 баллов) и "Манчестер Сити" (59 пунктов). "Ньюкасл" (37 очков) идет на восьмой позиции.
В следующем туре "Арсенал" 4 марта на выезде встретится с "Шеффилд Юнайтед", а "Ньюкасл" 2 марта примет "Вулверхэмптон".
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