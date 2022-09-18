"Арсенал" без Зинченко разгромом вернулся на победную тропу и захватил лидерство в АПЛ

В воскресенье, 18 сентября, лондонский "Арсенал" в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на выезде разгромил "Брентфорд".

Поединок завершился сокрушительным поражением хозяев поля - 0:3 .

В первом тайме Уильям Салиба и Габриэл Жезус забили по голу, обеспечив "канонирам" комфортный гандикап. Сразу после перерыва третий мяч в сетку соперника отправил Фабиу Виейра.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за повреждения, которое также помешает ему принять участие в сентябрьских играх сборной Украины в Лиге наций.

Таким образом, команда Микеля Артеты вернулась на победный путь после поражения от "Манчестер Юнайтед" в последнем матче чемпионата. В той игре "пушкари" потеряли первые очки в текущем сезоне.

"Арсенал" с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" с 9 баллами занимает 9-ю позицию.

В следующем туре "канониры" на домашней арене встретятся в дерби с "Тоттенхэмом", а "пчелы" на выезде сыграют против "Борнмута". Оба матча запланированы на 1 октября.

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