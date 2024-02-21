"Арсенал" без Зинченко сенсационно проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Драконы" на последних минутах домашнего поединка вырвали победу над "канонирами".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко уступил "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Драгау" в городе Порту завершился со счетом 1:0 .

Несмотря на статус абсолютного фаворита, лондонский клуб за весь поединок не создал почти ничего опасного у ворот "драконов". У команды Микеля Артеты ноль ударов в створ ворот против трех у хозяев поля.

В конце матча португальскому клубу удалось забить победный мяч. На 90+4-й минуте автором результативного удара стал бразильский вингер Галено.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на матч с "Порту", поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Порту" – "Арсенал"

Ответный матч между "Арсеналом" и "Порту" состоится 12 марта в Лондоне.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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