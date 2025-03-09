"Арсенал" без Зинченко сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в выездном поединке 28 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась со счетом 1:1 .

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма – на 45+2-й минуте прямым ударом со штрафного забил Бруну Фернандеш.

Во втором тайме "канониры" сумели отыграться – на 74-й минуте точный удар нанес Деклан Райс.

Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных лондонского клуба, не выйдя на поле.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

После этого матча Арсенал (55 баллов) продолжает идти на втором месте в АПЛ. Потеряв очки в третьем матче подряд, команда Микеля Артеты с поединком в запасе отстает на 15 пунктов от лидирующего "Ливерпуля".

"Манчестер Юнайтед" (34 очка) располагается на 14-й строчке элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре "Арсенал" примет "Челси", а "Манчестер Юнайтед" в гостях сразится с "Лестером". Оба матча состоятся 16 марта.

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