"Арсенал" без Зинченко уничтожил "Манчестер Сити" в центральном матче 24-го тура АПЛ (видео)

"Канониры" не теряют надежд догнать "Ливерпуль" и побороться за чемпионство.

"Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" в центральном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 5:1 .

Подопечные Микеля Артеты открыли счет уже на 2-й минуте встречи – Мартин Эдегор расстрелял ворота "горожан" после грубой ошибки Мануэля Аканджи и передачи Кая Хаверца.

Мог Хаверц и сам отмечаться в первом тайме, но после еще одной ошибки гостей с выгодной позиции не попал в ворота.

На старте второго тайма команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – Эрлинг Холанд на 55-й минуте ударом головой замкнул навес в исполнении Савиньо.

Однако "канониры" мгновенно снова вышли вперед – на 56-й минуте результативный удар в дальний угол нанес Томас Парти, которому помог рикошет от соперника.

На 62-й минуте лондонцы увеличили свое преимущество – точно под дальнюю штангу пробил Майлс Льюис-Скелли. Ассистировал ему Деклан Райс.

Этим все не ограничилось. До финального свистка "пушкари" отправили еще два мяча в ворота Штефана Ортеги. На 76-й минуте Хаверц забил с передачи Габриэла Мартинелли.

А точку в этом противостоянии на 90+3-й минуте поставил Итан Нванери, который безупречным ударом послал мяч в дальний угол, воспользовавшись пасом от Райса.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"

После этой победы "Арсенал" (50 очков) продолжает занимать второе место в АПЛ. "Канониры" на 6 баллов отстают от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Манчестер Сити" (41 пункт) остался на четвертой строчке.

В следующем туре "Арсенал" в гостях встретится с "Лестером", а "Манчестер Сити" примет "Ньюкасл". Оба матча состоятся 15 февраля.

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