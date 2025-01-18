"Арсенал" без Зинченко упустил победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ (видео)

"Канониры" не сумели удержать преимущество в два мяча.

"Арсенал" сыграл вничью с "Астон Виллой" в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

Хозяева открыли счет на 35-й минуте – забил Габриэл Мартинелли. В начале второго тайма лондонцы увеличили свое преимущество – на 55-й минуте отличился Кай Хаверц.

Однако подопечные Унаи Эмери смогли совершить камбэк. Сначала на 60-й минуте отставание бирмингемского клуба сократил Юри Тилеманс, а спустя еще восемь минут ворота "пушкарей" поразил Олли Уоткинс.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – "Астон Вилла"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поражения "Арсенал" (44 очка) остался на втором месте в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 6 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", у которого еще есть матч в запасе. "Астон Вилла" (36 пунктов) располагаетсяна седьмой позиции.

В следующем туре "Арсенал" 25 января на выезде встретится с "Вулверхэмптоном". Днем позже "Астон Вилла" примет "Вест Хэм".

Читайте также:

"Ливерпуль" вырвал победу над "Брентфордом" с Ярмолюком и укрепил лидерство в АПЛ (видео)

"Борнмут" с Забарным разгромил "Ньюкасл" и приблизился к зоне Лиги чемпионов (видео)

"Жирона" с ассистом Цыганкова проиграла "Севилье" в матче Ла Лиги (видео)