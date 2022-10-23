"Арсенал" без Зинченко упустил победу над "святыми" и подпустил к себе "Манчестер Сити" в таблице АПЛ

Александр не попал в заявку на матч с "Саутгемптоном".

Лондонский "Арсенал" не сумел обыграть "Саутгемптон" в поединке 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Матч завершился вничью - 1:1 .

"Канониры" быстро открыли счет - на 11-й минуте отличился Гранит Джака.

Однако во втором тайме "святые" неожиданно отыгрались. Гол Стюарта Армстронга на 65-й минуте подарил хозяевам поля ничью.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку "пушкарей" на матч с "Саутгемптоном" из-за повреждения.

Несмотря на ничейный результат, "Арсенал" с 28 очками остается лидером АПЛ. "Саутгемптон" с 12 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре "канониры" 30 октября будут принимать "Ноттингем", а "святые" днем ранее в гостях сыграют с "Кристал Пэласом".

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