"Арсенал" без Зинченко уверенно обыграл ПСЖ в матче второго тура Лиги чемпионов (видео)

"Арсенал" уверенно обыграл французский ПСЖ в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Микеля Артеты забили в первом тайме. На 20-й минуте Кай Хаверц опередил вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму и открыл счет в игре, замкнув подачу Леандро Троссарда.

На 35-й минуте "канониры" удвоили свое преимущество в счете. Букайо Сака выполнил навес со штрафного, а Доннарумма допустил ошибку – мяч пролетел всех игроков и оказался в воротах французского клуба.

Подопечные Луиса Энрике пытались отыграться, но ответить хотя бы одним голом не сумели. Лучший момент на 67-й минуте имел Жуан Невеш, но после подачи с углового пробил в перекладину.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку на матч против ПСЖ, поскольку продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Арсенал" – ПСЖ

Благодаря этой победе "Арсенал" (4 очка) поднялся на восьмое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. ПСЖ опустился на 18-ю позицию, имея в своем активе 3 балла.

Отметим, что в первом туре самого престижного евротурнира "Арсенал" разделил очки с итальянской "Аталантой" (0:0), а ПСЖ победил испанскую "Жирону" (1:0).

В третьем туре Лиги чемпионов "пушкари" примут донецкий "Шахтер", а парижане на своем поле сыграют с нидерландским ПСВ. Оба матча состоятся 22 октября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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