"Арсенал" без Зинченко в голевой перестрелке одолел "Ливерпуль" и вернулся на вершину АПЛ

"Канониры" и "мерсисайдцы" забили пять мячей на двоих.

Лондонский "Арсенал" победил "Ливерпуль" в центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Эмирейтс" завершился со счетом 3:2 .

Уже на первой минуте встречи Габриэл Мартинелли вывел "пушкарей" вперед. Подопечные Юргена Клоппа ответили голом Дарвина Нуньеса на 34-й минуте. Однако перед свистком на перерыв Букайо Сака на дальней штанге замкнул отличную передачу от Мартинелли и "Арсенал" завершил первую половину матча лидером.

В начале второй половины противостояния гол Роберто Фирмино позволил "Ливерпулю" во второй раз в этом матче восстановить паритет. Однако "Арсенал" было невозможно остановить - подопечные Микеля Артеты давили на ворота "мерсисайдцев" и заработали пенальти. Одиннадцатиметровый на 76-й минуте хладнокровно реализовал Сака и принес лондонцам победу.

Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко остался вне заявки на игру с "Ливерпулем". Вероятно, его снова беспокоит повреждение, от которого Саша восстановился совсем недавно.

"Арсенал" - "Ливерпуль": турнирное положение после матча

"Арсенал" с 24 очками вернулся на первое место в таблице АПЛ, опередив "Манчестер Сити" (23 балла). У "Ливерпуля" 10 пунктов и десятая строчка в чемпионате.

В следующем туре лондонцы на выезде сыграют с "Лидсом", а "мерсисайдцы" будут дома принимать "Манчестер Сити". Оба матча запланированы на 16 октября.

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