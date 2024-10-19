"Арсенал" без Зинченко в меньшинстве сенсационно проиграл "Борнмуту" с Забарным в АПЛ

"Арсенал" на выезде уступил "Борнмуту" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 2:0 .

На 30-й минуте встречи подопечные Микеля Артеты остались в меньшинстве – Вильям Салиба схватил Эванилсона во время заброса с правого фланга, за что получил прямую красную карточку.

Во втором тайме команда Андони Ираолы воспользовалась численным преимуществом и дважды поразили ворота "пушкарей". На 70-й минуте счет в матче открыл Райан Кристи.

А спустя девять минут Джастин Клюйверт реализовал пенальти, увеличив гандикап "вишен". Ответить хоть одним голом лондонцы не сумели.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл весь матч. А вот украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вернулся в заявку "канониров" после травмы, но на поле со скамейки запасных так и не вышел.

Для "Арсенала" это поражение стало первым в этом сезоне АПЛ. "Канониры" с 17 очками занимают третье место в АПЛ. "Борнмут" (11 баллов) поднялся на десятую позицию.

Следующий матч "Арсенал" проведет во вторник, 22 октября, дома против донецкого "Шахтера" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов. Затем лондонский клуб 27 октября примет "Ливерпуль" в АПЛ.

"Борнмут" в следующем туре чемпионата Англии 26 октября на выезде будет противостоять "Астон Вилле".

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