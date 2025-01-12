"Арсенал" без Зинченко в серии пенальти проиграл "Манчестер Юнайтед" и выбыл из Кубка Англии

Во втором тайме "красные дьяволы" остались в меньшинстве, но сумели одержать победу.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Основное время поединка в Лондоне завершилось со счетом 1:1, а серию пенальти выиграли "красные дьяволы" – 3:5.

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи "манкунианцы" открыли счет – на 52-й минуте отличился Бруну Фернандеш.

На 61-й минуте подопечные Рубена Аморима остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Диогу Далот.

На 63-й минуте команда Микеля Артеты отыгралась – точный удар нанес Габриэл.

На 72-й минуте "пушкари" имели отличный шанс выйти вперед, но Мартин Эдегор не реализовал пенальти – его удар отразил голкипер манчестерского клуба Алтай Байындыр.

В экстра-таймах команды не забивали, поэтому судьба путевки в следующий раунд определялась в серии пенальти. МЮ реализовал все пять своих ударов, тогда как у "канониров" ошибся Кай Хаверц.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

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