"Арсенал" без Зинченко вырвал победу над командой Джеррарда и сохранил лидерство в АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Астон Виллу" в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Поединок завершился победой "канониров" со счетом 2:1.
На 30-й минуте "Арсенал" вышел вперед усилиями Габриэла Жезуса. Однако на 74-й минуте "львы", которых тренирует легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, восстановили паритет - голом отличился Дуглас Луиз.
Несмотря на это, подопечные Микеля Артеты проявили характер и выцарапали победу. Решающий мяч на 77-й минуте забил Габриэл Мартинелли.
Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на эту встречу из-за травмы колена. Предыдущий матч "пушкарей" против "Фулхэма" Саша также пропустил.
- Выиграв пятый матч подряд на старте чемпионата, "пушкари" возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 15 очками. "Астон Вилла" с тремя баллами занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
- В следующем туре "Арсенал" 4 сентября на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а команда Джеррарда днем ранее будет принимать "Манчестер Сити".
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