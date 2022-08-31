"Арсенал" без Зинченко вырвал победу над командой Джеррарда и сохранил лидерство в АПЛ

Поединок завершился победой "канониров" со счетом 2:1 .

На 30-й минуте "Арсенал" вышел вперед усилиями Габриэла Жезуса. Однако на 74-й минуте "львы", которых тренирует легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, восстановили паритет - голом отличился Дуглас Луиз.

Несмотря на это, подопечные Микеля Артеты проявили характер и выцарапали победу. Решающий мяч на 77-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на эту встречу из-за травмы колена. Предыдущий матч "пушкарей" против "Фулхэма" Саша также пропустил.

Выиграв пятый матч подряд на старте чемпионата, "пушкари" возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 15 очками. "Астон Вилла" с тремя баллами занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре "Арсенал" 4 сентября на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а команда Джеррарда днем ранее будет принимать "Манчестер Сити".

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