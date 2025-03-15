Арсенал – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 16 марта, "Арсенал" и "Челси" встретятся в лондонском дерби 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В составе "Арсенала" выступает украинец Александр Зинченко, который забил гол в предыдущем матче против ПСВ, чем помог своему клубу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, где "канониров" ждет противостояние с мадридским "Реалом" украинского вратаря Андрея Лунина.

Цвета "Челси" защищает украинский вингер Михаил Мудрик, который продолжает быть отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы.

Сейчас "Арсенал" (55 очков) занимает второе место в АПЛ – команда Микеля Артеты с матчем в запасе на 15 баллов отстает от "Ливерпуля", который уверенно лидирует. Челси (49 пунктов) идет на четвертой позиции.

Где смотреть матч Арсенал – Челси

В Украине матч "Арсенал" – "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Premium, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Челси

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу "пушкарей" можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья – 3,65. Выигрыш команды Энцо Марески – 4,40.

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