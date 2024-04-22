Арсенал – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на украинское дерби в АПЛ

Команды Александра Зинченко и Михаила Мудрика сойдутся в перенесенном поединке 29-го тура чемпионата Англии.
Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" и "Челси".
Команды сыграют на домашнем для "канониров" стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
За оба клуба выступают украинские футболисты. В составе "пушкарей" играет Александр Зинченко, а цвета "пенсионеров" защищает Михаил Мудрик.
К этому поединку "Арсенал" подходит в статусе лидера чемпионата. Команда Микеля Артеты (74 очка) по дополнительным показателям опережает "Ливерпуль" и имеет преимущество в один балл над "Манчестер Сити", но подопечные Хосепа Гвардиолы провели на один матч меньше.
"Челси" с 47 зачетными пунктами занимает девятое место в турнирной таблице английского чемпионата.
Где смотреть матч Арсенал – Челси
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Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Челси
Фаворитом лондонского дерби букмекеры считают "Арсенал". На победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья – 4,75. Выигрыш "Челси" – 6,20.
Напомним, в первом круге текущего сезона АПЛ команды расписали боевую ничью (2:2). В том матче Мудрик забил эффектный гол и заработал пенальти.
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