"Арсенал" избежал поражения от "Манчестер Сити" в центральном матче 5-го тура АПЛ

"Арсенал" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в центральном матче 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

"Горожане" открыли счет усилиями Эрлинга Холанда. Норвежский бомбардир на 9-й минуте противостояния отличился с передачи Тиджани Рейндерса.

Однако в компенсированное ко второму тайму время подопечные Микеля Артеты сумели сравнять счет и таким образом вырвали ничью – на 90+3-й минуте Габриэл Мартинелли забил после ассиста Эберечи Эзе.

Реклама

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Арсенал" (10 очков) идет на втором месте в АПЛ. "Манчестер Сити" (7 баллов) занимает девятую строчку.

Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (15 пунктов), который выиграл все пять матчей на старте сезона.

В следующем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы 27 сентября примут "Бернли", а "канониры" днем позже на выезде сразятся с "Ньюкаслом".