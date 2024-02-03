Арсенал – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 23-го тура АПЛ

В воскресенье, 4 февраля, "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать "Ливерпуль" в центральном матче 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После 22-го тура "Арсенал" занимает третье место в АПЛ, набрав 46 очков. "Ливерпуль" (51 балл) лидирует в чемпионате Англии, также опережая на 5 пунктов "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе.

В прошлом туре лондонский клуб с ассистом Зинченко из аута одержал победу над Ноттингемом" (2:1), а "мерсисайдцы" разгромили "Челси" (4:1) украинского вингера Михаила Мудрика.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

На территории Украины матч "Арсенал" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Ливерпуль

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают подопечных Микеля Артеты. На победу "Арсенала" принимаются ставки с коэффициентом 2,38. Ничья – 3,80. Выигрыш "Ливерпуля" – 3,15.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

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