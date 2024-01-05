Арсенал – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

"Канониры" и "мерсисайдцы" поборются за путевку в 1/16 финала Кубка Англии.

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Ливерпулем".

Команды встретятся на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

"Канониры" и "мерсисайдцы" только начинают свой путь в этом турнире и жребий свел их уже в третьем раунде.

К слову, в чемпионате Англии команда Юргена Клоппа лидирует, набрав 45 очков после 20 туров. "Пушкари" отстают на 5 баллов, занимая четвертое место.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

На территории Украины матч Кубка Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок "Арсенал" – "Ливерпуль" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Ливерпуль

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты принимаются ставки с коэффициентом 2,00. Ничья – 3,75. Выигрыш "Ливерпуля" – 3,40.

Добавим, что, согласно регламенту турнира, в случае ничьей команды ожидает переигровка, которая состоится на поле "мерсисайдцев".

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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