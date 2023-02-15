Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Канониры" с Александром Зинченко сыграют против главного конкурента в борьбе за титул.

В среду, 15 февраля, состоится перенесенный матч 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Манчестер Сити".

Команды встретятся в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

"Арсенал" (51 очков) лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Манчестер Сити" всего на три балла. Правда, команда Микеля Артеты провела на один матч меньше.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

На территории Украины поединок чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" можно посмотреть эксклюзивно на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Манчестер Сити

Букмекеры в предстоящем поединке отдают незначительное предпочтение "горожанам". На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,50. Выигрыш лондонцев – 3,10.

Напомним, в конце января "Арсенал" и "Манчестер Сити" уже встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Тогда минимальную победу и путевку в следующий раунд турнира одержали "небесно-голубые".

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