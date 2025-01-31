Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 2 февраля, "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать "Манчестер Сити" в центральном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После 23 туров "канониры" с 47 очками занимают второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 6 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Горожане" с 41 пунктом замыкают топ-4.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

В Украине матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Манчестер Сити

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу "пушкарей" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья – 3,50. Выигрыш подопечных Хосепа Гвардиолы – 3,75.

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