Арсенал – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Канониры" и "красные дьяволы" сойдутся в центральном поединке 4-го тура английской Премьер-лиги.

В воскресенье, 3 сентября, состоится центральный матч 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Манчестер Юнайтед".

Команды сыграют в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

После трех туров Арсенал с 7 очками находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" набрал 6 баллов в первых трех поединках нового чемпионата и располагается на восьмой строчке.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

На территории Украины поединок четвертого тура АПЛ между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция матча не запланирована.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают команду Микеля Артеты. На победу "пушкарей" принимаются ставки с коэффициентом 1,89. Ничья – 4,15. Выигрыш "манкунианцев" – 4,30.

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