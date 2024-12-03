Арсенал – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В среду, 4 декабря, "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

После 13 туров "канониры" с 25 очками занимают второе место в АПЛ, на 9 баллов отставая от лидера чемпионата "Ливерпуля".

"Красные дьяволы" располагаются на 9-й позиции, имея в своем активе 19 зачетных пунктов.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

В Украине матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты, в составе которых выступает украинец Александр Зинченко, можно поставить с коэффициентом 1,48. Ничья – 4,60. Выигрыш команды Рубена Аморима – 6,80.

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