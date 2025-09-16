"Арсенал" обыграл "Атлетик" на старте основного раунда Лиги чемпионов

"Арсенал" Лондон / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Арсенал" на выезде победил "Атлетик" Бильбао в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот во второй 45-минутке "канониры" дважды поразили ворота соперника.

На 72-й минуте Габриэль Мартинелли открыл счет с передачи Леандро Троссарда. А на 87-й минуте уже Троссард забил, а Мартинелли ассистировал. Интересно, что оба вышли на замену во втором тайме.

Реклама

Обзор матча "Атлетик" – "Арсенал"

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты примут "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука, а баски в гостях встретятся с дортмундской "Боруссией". Оба матча состоятся 1 октября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.