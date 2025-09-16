ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

"Арсенал" обыграл "Атлетик" на старте основного раунда Лиги чемпионов

"Канониры" дважды поразили ворота соперника во втором тайме.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" Лондон

"Арсенал" Лондон / © Associated Press

Лондонский "Арсенал" на выезде победил "Атлетик" Бильбао в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 0:2.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот во второй 45-минутке "канониры" дважды поразили ворота соперника.

На 72-й минуте Габриэль Мартинелли открыл счет с передачи Леандро Троссарда. А на 87-й минуте уже Троссард забил, а Мартинелли ассистировал. Интересно, что оба вышли на замену во втором тайме.

Обзор матча "Атлетик" – "Арсенал"

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты примут "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука, а баски в гостях встретятся с дортмундской "Боруссией". Оба матча состоятся 1 октября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie