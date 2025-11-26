"Арсенал" обыграл "Баварию" и возглавил таблицу Лиги чемпионов

"Арсенал" – "Бавария" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" дома обыграл "Баварию" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

"Канониры" открыли счет на 22-й минуте встречи – отличился Юрьен Тимбер.

На 32-й минуте немецкий клуб отыгрался благодаря точному удару 17-летнего Леннарта Карла.

Реклама

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты склонили чашу весов в свою пользу. Сначала на 69-й минуте забил Нони Мадуэке, а затем на 76-й минуте Габриэл Мартинелли укрепил преимущество лидера чемпионата Англии.

Обзор матча "Арсенал" – "Бавария"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Арсенал" (15 очков) единолично возглавил общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Пушкари" – единственная команда, выигравшая все пять матчей в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка. "Бавария" (12 баллов) занимает третью позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов лондонцы 10 декабря на выезде сыграют против бельгийского "Брюгге", а мюнхенцы днем ранее примут португальский "Спортинг".

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.