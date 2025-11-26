- Дата публикации
-
"Арсенал" обыграл "Баварию" и возглавил таблицу Лиги чемпионов
Команда Микеля Артеты выиграла пять из пяти матчей в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка.
"Арсенал" дома обыграл "Баварию" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 3:1.
"Канониры" открыли счет на 22-й минуте встречи – отличился Юрьен Тимбер.
На 32-й минуте немецкий клуб отыгрался благодаря точному удару 17-летнего Леннарта Карла.
Во втором тайме подопечные Микеля Артеты склонили чашу весов в свою пользу. Сначала на 69-й минуте забил Нони Мадуэке, а затем на 76-й минуте Габриэл Мартинелли укрепил преимущество лидера чемпионата Англии.
Обзор матча "Арсенал" – "Бавария"
После этой победы "Арсенал" (15 очков) единолично возглавил общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Пушкари" – единственная команда, выигравшая все пять матчей в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка. "Бавария" (12 баллов) занимает третью позицию.
В следующем туре Лиги чемпионов лондонцы 10 декабря на выезде сыграют против бельгийского "Брюгге", а мюнхенцы днем ранее примут португальский "Спортинг".
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.