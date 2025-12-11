- Дата публикации
-
"Арсенал" одержал разгромную победу и единолично лидирует в таблице Лиги чемпионов
"Канониры" продолжают идти без очковых потерь в самом престижном еврокубке.
"Арсенал" на выезде разгромил "Брюгге" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ян Брейдел" в городе Брюгге завершился со счетом 0:3.
На 25-й минуте встречи счет открыл Нони Мадуэке. Сразу после перерыва Мадуэке оформил дубль, оба раза ему ассистировал Мартин Субименди.
На 56-й минуте лондонцы в третий раз поразили ворота хозяева поля – Габриэл Мартинелли забил с передачи, которую отдал Майлс Льюис-Скелли.
Обзор матча "Брюгге" – "Арсенал"
"Арсенал" одержал шестую победу в шести матчах текущего розыгрыша самого престижного евротурнира и с 18 очками единолично возглавляет общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Брюгге" (4 балла) занимает 31-ю позицию.
"Канониры", как и "Бавария", досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, и находятся в шаге от того, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала.
В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты на выезде встретятся с "Интером", а "Брюгге" отправится в гости к "Кайрату". Оба матча состоятся 20 января 2026 года.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.