"Арсенал" одолел "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

Английский "Арсенал" победил испанский "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "канониры" забили в конце первого тайма — на 44-й минуте Букайо Сака удачно сыграл на добивании после того, как вратарь "матрасников" Ян Облак парировал удар низом от Леандро Троссарда.

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Мадриде, "матрасники" и "канониры" не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Реклама

Таким образом, "Арсенал" триумфовал со счетом 2:1 по итогам двух матчей и вышел в финал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Арсенал" — "Атлетико"

Будет добавлен в скором времени.

В финале Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты сыграют с победителем полуфинального противостояния между французским ПСЖ и немецкой "Баварией".

В первом матче ПСЖ на своем поле одолел "Баварию" со счетом 5:4. Ответный поединок состоится в среду, 6 мая, в Мюнхене.

Реклама

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Новости партнеров