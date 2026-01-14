"Арсенал" одолел "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 2:3 .

Уже на 7-й минуте поединка "канониры" открыли счет благодаря голу Бена Уайта.

На старте второго тайма подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество – на 49-й минуте отличился Виктор Декереш.

Реклама

На 57-й минуте Алехандро Гарначо сократил отставание "Челси", но на 71-й минуте "пушкари" вернули себе гандикап в два мяча после точного удара Мартина Субименди.

На 83-й минуте "синие" снова сократили отставание до минимума – Гарначо оформил дубль.

Ответный матч между командами состоится 3 февраля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В финале победитель этой пары встретится с "Ньюкаслом" или "Манчестер Сити". В первом матче команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила со счетом 2:0, ответный поединок состоится 4 февраля в Манчестере.

Реклама

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным сенсационно вылетел из Кубка Франции.