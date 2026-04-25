"Арсенал" одолел "Ньюкасл" и вернул себе лидерство в АПЛ
"Канониры" обошли в таблице "Манчестер Сити", который провел на один матч меньше.
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0.
"Канониры" открыли счет уже в самом начале встречи — на 9-й минуте Эберечи Эзе забил гол с передачи Кая Хаверца, который еще до перерыва травмировался и был заменен.
На старте второго тайма Эзе также получил повреждение — автора единственного гола в этом поединке пришлось заменить.
В итоге подопечные Микеля Артеты удержали минимальную победу.
После этого матча "Арсенал" (73 очка) вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы на три балла опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе. "Ньюкасл" (42 пункта) находится на 14-й позиции.
В следующем туре АПЛ "пушкари" примут "Фулхэм", а "сороки" дома встретятся с "Брайтоном". Оба матча состоятся 2 мая.
Перед этим "Арсенал" 29 апреля на выезде проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".