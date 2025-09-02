- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
"Арсенал" официально отдал Зинченко в аренду
До конца текущего сезона Александр будет играть за "Ноттингем".
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко перешел в аренду в "Ноттингем".
Об этом английский клуб объявил на своей официальной странице в соцсети X.
Аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26. В условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе 28-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Александр провел 23 матча за "канониров" во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Контракт Зинченко с Арсеналом действует до лета 2026 года.
После трех стартовых туров "Ноттингем" с 4 очками занимает десятое место в АПЛ. "Арсенал" с 6 баллами идет на третьей позиции.