Арсенал – Порту: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 12 марта, "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой встрече "Арсенал" без Зинченко на выезде сенсационно проиграл "Порту" (0:1).

Где смотреть матч Арсенал – Порту

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Порту" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Порту

Абсолютным фаворитом грядущей игры букмекеры считают лондонский клуб. На победу подопечных Микеля Артеты принимаются ставки с коэффициентом 1,26. Ничья – 6,30. Выигрыш португальской команды – 14,00.

Что касается итога двухматчевой дуэли, то аналитики выше оценивают шансы "Арсенала" на выход в четвертьфинал – 1,32. Проход "драконов" в следующую стадию турнира – 3,55.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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