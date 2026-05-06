"Арсенал" повторил клубный рекорд, который держится более полувека

Лондонский "Арсенал", который накануне одолел мадридский "Атлетико" и стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26, повторил исторический клубный рекорд.

Об этом сообщает статистический портал Opta.

Для "канониров" эта победа стала уже 41-й в сезоне. Это повторение клубного рекорда по количеству выигранных матчей в течение одного сезона во всех турнирах.

До сих пор "Арсенал" имел такое же количество побед еще 55 лет назад. В сезоне-1970/71 лондонцы стали чемпионами Англии и обладателями национального Кубка.

Подопечные Микеля Артеты имеют отличные шансы побить этот рекорд. В этом сезоне "пушкари" проведут еще три матча в АПЛ, где команда сейчас лидирует — против "Вест Хэма", "Бернли" и "Кристал Пэлас".

Также 30 мая "Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов против победителя противостояния между французским ПСЖ и немецкой "Баварией". Поединок за трофей состоится на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, 5 мая "канониры" на собственном поле обыграли "Атлетико" (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (2:1) вышли в финал.

"Арсенал" во второй раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 лондонцы проиграли в решающем матче "Барселоне" (1:2).

