Арсенал – ПСВ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой игре "канониры" разбили нидерландский клуб, сняв вопрос о выходе в четвертьфинал.

В среду, 12 марта, "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 4 марта в Эйндховене, "Арсенал" уничтожил ПСВ со счетом 7:1.

Где смотреть матч Арсенал – ПСВ

В Украине поединок "Арсенал" – ПСВ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – ПСВ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,43. Ничья – 4,85. Выигрыш ПСВ – 7,60.

На итог двухматчевой дуэли аналитики не принимают ставки, поскольку не сомневаются, что после разгрома в первом поединке лондонцы выйдут в четвертьфинал.

Победитель пары ПСВ – "Арсенал" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между мадридскими "Реалом" и "Атлетико".

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