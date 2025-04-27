Арсенал – ПСЖ: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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Во вторник, 29 апреля, английский "Арсенал" будет принимать французский ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов "канониры" прошли нидерландский ПСВ и мадридский "Реал", а ПСЖ справился с французским "Брестом" и английскими "Ливерпулем" с "Астон Виллой".

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Где смотреть матч Арсенал – ПСЖ

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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – ПСЖ.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты принимаются ставки с коэффициентом 2,15. Ничья – 3,45. Выигрыш ПСЖ – 3,50.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики отдают незначительное предпочтение парижанам. На выход команды Луиса Энрике в финал можно поставить с коэффициентом 1,83. Проход лондонцев в решающий поединок турнира – 1,98.

Ответный матч между ПСЖ и "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко, состоится 7 мая в Париже.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сойдутся каталонская "Барселона" и миланский "Интер".

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.