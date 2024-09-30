Арсенал – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, лондонский "Арсенал" примет французский ПСЖ в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первом туре самого престижного евротурнира "Арсенал" разделил очки с итальянской "Аталантой" (0:0), а ПСЖ победил испанскую "Жирону" (1:0).

Где смотреть матч Арсенал – ПСЖ

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Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают представителя АПЛ. На победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,77. Ничья – 3,90. Выигрыш парижан – 4,85.

Отметим, что украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, поэтому не сможет сыграть в поединке против ПСЖ.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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