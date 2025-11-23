"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" и укрепил лидерство в АПЛ

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:1 .

"Канониры" открыли счет на 36-й минуте встречи – отличился Леандро Троссард. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля.

В начале второго тайма Эзе оформил дубль, увеличив гандикап "пушкарей" до трех мячей.

На 55-й минуте "шпоры" сократили отставание благодаря голу Ришарлисона. Но последнее слово было за подопечными Микеля Артеты – на 76-й минуте Эзе сделал хет-трик.

Обзор матча "Арсенал" – "Тоттенхэм"

"Арсенал" (29 очков) благодаря победе в дерби Северного Лондона укрепил свое лидерство в АПЛ. Отрыв "канониров" от ближайшего преследователя – "Челси" – теперь составляет 6 баллов.

"Тоттенхэм" занимает 9-ю строчку в таблице элитного дивизиона чемпионата Англии, имея в своем активе 18 пунктов.

В следующем туре "Арсенал" 30 ноября на выезде сыграет против "Челси", а "Тоттенхэм" днем ранее примет "Фулхэм".