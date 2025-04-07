Арсенал – Реал Мадрид: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Александр Зинченко / © Associated Press

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Во вторник, 8 апреля, лондонский "Арсенал" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в составе "канониров" выступает украинец Александр Зинченко. А за "сливочных" выступает его соотечественник – голкипер Андрей Лунин , но он не попал в заявку на игру из-за травмы.

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"Арсенал" напрямую вышел в 1/8 финала, там английский клуб победил нидерландский ПСВ (7:1, 2:2).

"Реалу" пришлось начинать плей-офф с 1/16 финала, где "сливочные" прошли "Манчестер Сити" (3:2, 3:1). В 1/8 финала подопечные Карло Анчелотти в серии пенальти выбили мадридский "Атлетико" (2:1, 0:1).

Где смотреть матч Арсенал – Реал Мадрид

В Украине поединок "Арсенал" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Реал Мадрид

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья – 3,30. Выигрыш "Реала" – 3,10.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики уже отдают предпочтение испанскому клубу. На выход "бланкос" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,59. Проход "пушкарей" в следующую стадию турнира – 2,40.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой".

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.