"Арсенал" с двумя шедеврами со штрафных уничтожил "Реал" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)

Деклан Райс, "Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" разбил мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 3:0 .

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. А вот во втором тайме "канониры" трижды поразили ворота испанского клуба. На 58-й минуте счет открыл Деклан Райс, обведя стенку отличным ударом со штрафного.

На 70-й минуте подопечные Микеля Артеты увеличили свое преимущество – Райс оформил дубль, роскошным ударом со штрафного отправив мяч в дальнюю "девятку".

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На 75-й минуте английский коллектив довел дело до разгрома – Микель Мерино пробил в дальний угол, ассист отдал 18-летний Майлс Льюис-Скелли.

Подопечные Карло Анчелотти в конце матча остались в меньшинстве – на 90+4-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Эдуардо Камавинга.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных. Его соотечественник – голкипер "Реала" Андрей Лунин – не попал в заявку на игру из-за травмы. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Арсенал" – "Реал Мадрид"

Ответный матч между командами состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой".

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.