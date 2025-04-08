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"Арсенал" с двумя шедеврами со штрафных уничтожил "Реал" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)
"Канониры" заработали разгромное преимущество перед ответным поединком в Мадриде.
"Арсенал" разбил мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 3:0.
Первый тайм поединка прошел без забитых голов. А вот во втором тайме "канониры" трижды поразили ворота испанского клуба. На 58-й минуте счет открыл Деклан Райс, обведя стенку отличным ударом со штрафного.
На 70-й минуте подопечные Микеля Артеты увеличили свое преимущество – Райс оформил дубль, роскошным ударом со штрафного отправив мяч в дальнюю "девятку".
На 75-й минуте английский коллектив довел дело до разгрома – Микель Мерино пробил в дальний угол, ассист отдал 18-летний Майлс Льюис-Скелли.
Подопечные Карло Анчелотти в конце матча остались в меньшинстве – на 90+4-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Эдуардо Камавинга.
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных. Его соотечественник – голкипер "Реала" Андрей Лунин – не попал в заявку на игру из-за травмы. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Обзор матча "Арсенал" – "Реал Мадрид"
Ответный матч между командами состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой".
Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).
Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.