"Арсенал" с голом Зинченко сыграл вничью против ПСВ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В 1/4 финала "канониры" сразятся с "Реалом" или "Атлетико".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграл вничью с ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте, когда вышедший на поле в стартовом составе Зинченко из-за пределов штрафной красиво отправил мяч в дальний угол.

Для 28-летнего украинского футболиста это первый гол за "Арсенал" в этом сезоне и в целом третий за лондонский клуб.

На 18-й минуте нидерландский клуб сравнял счет в матче – отличился Иван Перишич. Однако уже на 37-й минуте Деклан Райс снова вывел "канониров" вперед.

Во втором тайме гости сравняли счет – на 70-й минуте забил Куаиб Дриуэш. Так что поединок завершился вничью. Зинченко был заменен на 79-й минуте.

В первой встрече между командами, которая состоялась 4 марта в Эйндховене, "Арсенал" уничтожил ПСВ со счетом 7:1.

Итак, по сумме двух матчей "Арсенал" разгромил ПСВ со счетом 9:3 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сразится с триумфатором противостояния между мадридскими "Реалом" и "Атлетико".

Обзор матча "Арсенал" – ПСВ

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