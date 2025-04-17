"Арсенал" с незабитым пенальти повторно обыграл "Реал" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

"Реал" Мадрид – "Арсенал" / © Associated Press

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Лондонский "Арсенал" победил мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:2 .

В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Лондоне, английский клуб уничтожил "сливочных" со счетом 3:0. Так что во второй игре перед "сливочными" стояла очень непростая задача нивелировать разгромное поражение.

На старте матча "канониры" могли открывать счет - Рауль Асенсио сфолил против Микеля Мерино во время подачи углового и после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр назначил пенальти в ворота "Реала". Однако реализовать 11-метровый лондонцы не сумели – Тибо Куртуа на 13-й минуте отразил удар паненкой Букайо Сака в левый угол.

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На 23-й рефере рефери назначил пенальти уже в ворота "Арсенала" за якобы фол Деклана Райса на Килиане Мбаппе. Однако после 5-минутного просмотра VAR решение было отменено – судьи постановили, что нарушения правил не было.

На 65-й минуте "Арсенал" открыл счет в этом матче - Букайо Сака в штрафной площадке"сливочных" получил передачу от Мерино и перебросил мяч через Куртуа.

Уже через две минуты подопечные Карло Анчелотти восстановили паритет в поединке – Винисиус Жуниор обокрал Уильяма Салиба и отправил мяч в пустые ворота.

В компенсированное время лондонцы вырвали победу. На 90+3-й минуте Габриэл Мартинелли убежал на свидание с Куртуа и точно пробил в дальний угол.

Отметим, что украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко вышел на замену на 90+5 минуте. Его соотечественник – голкипер "Реала" Андрей Лунин – не попал в заявку на матч из-за травмы.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Арсенал"

Итак, по сумме двух встреч "Арсенал" победил "Реал" со счетом 5:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, "Королевский клуб" сложил полномочия действующего победителя Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.

В полуфинале Лиги чемпионов "канониры" сразятся с французским ПСЖ, который в четвертьфинале оказался сильнее английской "Астон Виллы" (3:1, 2:3).

В другом полуфинале самого престижного евротурнира сойдутся "Барселона" и миланский "Интер".

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.