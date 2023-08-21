"Арсенал" с возвращением Зинченко в меньшинстве удержал вторую подряд победу на старте АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в заключительном матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "канониры" забили во втором тайме. На 54-й минуте пенальти уверенно реализовал Мартин Эдегор.

Подопечные Микеля Артеты контролировали игру до 67-й минуты, когда японский защитник Такехиро Томьясу получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После этого хозяева пошли в атаку гораздо активнее, однако "Арсеналу" все же удалось отбиться и удержать победу.

Отметим, что Зинченко начал матч на скамейке для запасных, но вышел на поле на последней минуте основного времени. Для украинца это был первый поединок после травмы.

Обзор матча

Таким образом, "Арсенал" одержал вторую победу подряд на старте нового сезона АПЛ. Команда Артеты с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям "Брайтону" и "Манчестер Сити".

"Кристал Пэлас" с тремя баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "пушкари" 26 августа примут "Фулхэм", а "орлы" в тот же день на выезде сыграют с "Брентфордом".

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