"Арсенал" с Зинченко избежал поражения от "Баварии" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Украинец вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда проигрывала.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

"Канониры" вышли вперед уже на 12-й минуте встречи – после передачи Бена Уайта отличился Букайо Сака.

Еще до перерыва мюнхенцы сумели сперва отыграться, а затем даже повести в счете. На 18-й минуте Серж Гнабри отправил мяч в ворота, воспользовавшись пасом от Леона Горецки.

А затем Лерой Сане заработал пенальти в ворота "пушкарей", а Гарри Кейн на 32-й минуте был точным с 11-метровой отметки.

Сразу после перерыва на поле появился Зинченко, заменив Якуба Кивера. С украинцем в составе команде Микеля Артеты удалось спастись от поражения – на 76-й минуте Леандро Троссард пробил в дальний угол, получив мяч от Габриэля Жезуса.

Обзор матча "Арсенал" – "Бавария"

Ответный поединок между "Баварией" и "Арсеналом" запланирован на среду, 17 апреля, в Мюнхене.

Отметим, что в полуфинале победитель пары "Арсенал" – "Бавария" сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

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