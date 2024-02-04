"Арсенал" с Зинченко обыграл "Ливерпуль" в центральном матче 23-го тура АПЛ (видео)

Победа в очной дуэли позволила "канонирам" приблизиться к лидеру чемпионата Англии в турнирной таблице.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко одолел "Ливерпуль" в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

Команда Микеля Артеты вышла вперед на 14-й минуте встречи. Зинченко помог разогнать атаку, Мартин Эдегор продолжил на Кая Хаверца, который не сумел переиграть Алиссона, но Букайо Сака добил мяч в пустые ворота.

В конце первого тайма "мерсисайдцы" отыгрались. На 45+3-й минуте после прострела Луиса Диаса защитник "канониров" Габриэл рукой срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа ответили своей ужасной ошибкой. На 67-й минуте Вирджил Ван Дейк оставил мяч Алиссону, но голкипер "Ливерпуля" пролетел мимо круглого. Этим подарком мгновенно воспользовался Габриэл Мартинелли и поразил пустые ворота.

Доигрывать матч мерсисайдскому клубу пришлось в меньшинстве – на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Ибраима Конате.

В компенсированное время "Арсенал" окончательно снял вопрос о победителе поединка – на 90+2-й минуте Леандро Троссард вошел в штрафную и пробил между ног Алиссону.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "пушкарей" и полностью отыграл первый тайм. В перерыве его заменил польский защитник Якуб Кивер.

Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

Благодаря этой победе "Арсенал" (49 очков) поднялся на второе место в АПЛ. Теперь "канониры" отстают от лидера чемпионата "Ливерпуля" на два балла. На третьей позиции идет "Манчестер Сити" (46 пунктов), который имеет два матча в запасе.

В следующем туре "Арсенал" 11 февраля на выезде сыграет против "Вест Хэма". Днем ранее "Ливерпуль" примет "Бернли".

Напомним, на прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

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