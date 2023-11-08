"Арсенал" с Зинченко обыграл "Севилью" и укрепил лидерство в группе Лиги чемпионов (видео)

Александр провел на поле весь второй тайм.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Севилью" в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Микеля Артеты забить в ворота "нервионцев" по голу в каждом из таймов. На 29-й минуте Леандро Троссард вывел "канониров" вперед после передачи, которую сделал Букайо Сака.

А на 64-й минуте Сака добавил к ассисту еще и забитый мяч. Результативный пас занес в свой актив Габриэл Мартинелли.

Отметим, что Зинченко начал поединок на скамейке для запасных, но после перерыва сразу вышел на поле вместо Такехиро Томиясу. На 82-й минуте украинец заработал желтую карточку.

Обзор матча

В другом поединке 4-го тура группы B нидерландский ПСВ на своем поле обыграл французский "Ланс" (1:0).

За два тура до конца группового этапа Арсенал (9 очков) лидирует в этом квартете. На втором месте – ПСВ (5 баллов), на третьем – "Ланс" (5 пунктов). "Севилья" (2 очка) идет последней.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 29 ноября, "Арсенал" примет "Ланс", а "Севилья" дома сыграет против ПСВ.

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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