"Арсенал" с Зинченко одержал разгромную победу и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разгромил "Ноттингем" в домашнем матче 12 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 3:0 .

"Канониры" могли открывать счет уже на 5-й минуте встречи, но гол Юрьена Тимбера после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Впрочем, уже вскоре "пушкари" вышли вперед – на 15-й минуте Букайо Сака отметился голом после передачи Мартина Эдегора.

На старте второго тайма подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество – на 52-й минуте Томас Парти воспользовался ассистом, который отдал Сака.

На 86-й минуте "канониры" довели дело до разгрома – точный удар нанес Итан Нванери, а результативный пас сделал Рахим Стерлинг.

Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 67-й минуте, заменив Риккардо Калафиори.

Обзор матча "Арсенал" – "Ноттингем"

Будет добавлен в скором времени.

"Арсенал" (22 очка) прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ноттингем" (19 баллов) идет на шестой позиции.

В следующем туре АПЛ команда Зинченко на выезде сыграет с "Вест Хэмом", а "Ноттингем" примет "Ипсвич". Оба матча состоятся 30 ноября.

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